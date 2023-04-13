Evden çıkmaları için devlet para ödeyecek! Dışarı çıkana maaş

Güney Kore hükümeti, Covid-19 salgınının ardından evlerine kapanan 9 ila 24 yaşları arasındaki gençlerin evlerinden çıkmasını teşvik edecek yeni uygulamayı kabul etti. Gençlere, 'sosyalleşmeleri' için aylık 490 dolar verileceği belirtildi.

Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni plan ile, 'asosyal' olarak tanımlanan 9-24 yaş arası gençlerin evlerinden çıkarak sosyalleşmesinin önünü açmak hedefleniyor.

350 BİN KİŞİ YALNIZ

Hükümet, yeni tedbirlerin 'içlerine kapanmış gençlerin günlük yaşamlarını kurtarmalarına ve topluma yeniden entegre olmalarına yardımcı olmak için' hazırlandığını belirtti. Ayrıca gençlere sağlık, iş ve eğitim gibi olanaklar sunulacak. Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü verilerine göre, 19 ila 39 yaş arasındaki Güney Koreli genç nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne tekabül eden 350 bin kişi 'yalnız' olarak tanımlanıyor.