Evdeki örümceklerden kimyasal olmadan kurtulmanın 10 yolu

Örümceklere karşı kullanabileceğiniz birkaç genel böcek kontrol yöntemi.

Örümceklerin çoğu dışarıda yaşamayı tercih eder ancak düşünülenden daha fazla sayıda örümcek, yiyecek ve sığınacak bir yer bulmak için içeri girer ve siz de bunlardan birkaçına rastlayabilirsiniz. Bu böceklerden kurtulmanın en kolay yolu onları dışarıda tutmaktır ancak içeri girdikten sonra onları korkutmak veya öldürmek için kullanabileceğiniz kanıtlanmış ve kanıtlanmamış birçok yöntem vardır.

Evdeki Örümceklerden Nasıl Kurtuluruz?

Örümcekleri evden uzaklaştırmanın bitkisel yollarından bahsedelim.

-Uçucu nane yağı, bulaşır deterjanı. 3 bardak su içerisine 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 1 çorba kaşığı nane yağı ekleyip karıştıralım. Spreyli şişe içeresine hazırladığımız karışımı dökelim. Ve örümcek gördüğümüzde püskürtelim. Bir örümcek öldürücü değil kovucu bir sprey.

-Tarçını da örümcekleri uzat tutmak için kullanabilirsiniz. Evinizde örümcek gördüğünüz alanlara tarçın serpebilirsiniz.

-Küçük pamuk topları yapın ve nane yağının içine batırıp evinizin içine ve dışına yerleştirebilirsiniz.

-Örümcekleri uzak tutmak için pencere eşiğine kestane yerleştirebilirsiniz.

-Tuzlu su karışımının mükemmel bir örümcek katili olduğu söyleniyor. Bir miktar sıcak su içerisine tuz ekleyelim. Ve direk örümceklerin üzerine püskürtelim. Ve örümcek yuvalarına püskürtebilirsiniz.

-Püskürtme şişesini beyaz sirke ve su ile doldurun. Ve örümcekli alanlara püskürtün.

-Örümceklerin eve gelmesini önlemek için süpürgelik, pencere ve raflara narenciye soyup kabuklarını koyun. Örümcekler narenciye , turunçgilleri hiç sevmezmiş. Limon kokulu mobilyaların bile uzat tutacağı söyleniyor.

-Örümcekleri dolabınızda saklanırken bulursanız sedir askıları kullanabilirsiniz.

-Örümcekleri uzak tutmak için tütün kullanabilirsiniz. Tütünü su ile karıştırın ve evin giriş noktalarına püskürtün.

-Hindistan cevizi yağı da örümcekleri uzaklaştırmak için etkili. 1 ölçü hindistan cevizi yağı ile 2 ölçü suyu karıştırın ve evinizin örümcek olabilecek kısımlarına püskürtün gelmesini engelleyecektir.

Evinizde karıncalar var ise Bu yöntem sayesinde 5 dakikada evdeki karıncalardan kurtulun! isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Örümcekleri atkestanesi ile uzaklaştırın. Birkaç atkestanesini evin her köşesine ve örümceklere rastladığınız yerlere yerleştirin.

• Kestane, ceviz ve yalancı portakal ağacı meyvesinin de aynı etkiyi yaratacağı düşünülüyor.

• Bu uygulamanın örümcekleri neden kovduğuyla ilgili çok az bilgi bulunuyor ve bu çözüme dair herhangi bir bilimsel kanıt veya açıklama yok.

• Söylenene göre atkestanesinde, örümcekleri kokusu sayesinde uzak tutan bir tür zehirli kimyasal var. Bu nedenle kestaneyi deliklere sokun veya kokusunun yayılması için ikiye bölün.

Evinize baştan aşağı nane yağı sıkın. Standart bir sprey şişesine su doldurun ve içine 15 ila 20 damla nane yağı damlatın. Evinizdeki bütün çatlaklara ve köşelere sıkın.

• Örümcekler nane yağı kokusundan hoşlanmazlar ve bu kokuyu aldıkları zaman tam ters yöne doğru kaçarlar. Bunun bir sonucu olarak da bu karışım, evdeki bütün potansiyel girişlere sıkıldığı zaman oldukça etkili oluyor.

• Daha kuvvetli bir etki için seyreltilmemiş nane yağını bir bez parçasına damlatarak bu bez parçasını çatlaklara veya diğer potansiyel saklanma yerlerine sıkıştırabilirsiniz.

• Nane yağından hoşlanmıyorsanız okaliptüs yağı veya çay çiçeği yağını deneyin. Söylenene göre nane yağıyla aynı etkiyi yaratıyorlar ve aynı şekilde kullanılabilirler.