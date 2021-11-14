Evdeki malzemelerle yüz maskesi nasıl yapılır?

Yoğurdun yüze faydaları arasında nemlendirme özelliği dikkat çeker. Yoğurtta B vitamini gruplarından bolca bulunur. B2 vitamini cildi nemli tutmaya yardımcı olur ve parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Evde bulunan yoğurtla doğal cilt bakımı maskeleri hazırlamaya ne dersiniz?

Yoğurtlu yüz maskesi

Yağlı, karma ciltler için uygun olan yoğurt maskesini, tercihen ev yapımı yoğurtla uygulamanızı öneriyoruz. Cildinizi yumuşatma ve temizlemede oldukça etkili olan bu doğal yüz maskesinin hazırlanışı şu şekilde;

Küçük bir kaseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt alın. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulamak için yumuşak bir havlu tercih etmeniz yumuşaklık hissini daha çok yakalamanızı sağlayacaktır.