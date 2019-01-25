Evde yalnız kalan kedi yangın çıkardı!

Yangın, Rusya’nın Krasnodar şehrinde bulunan Zipovskaya Caddesi'ndeki bir binanın dairesinde, gece saatlerinde çıktı. o sırada evde sadece bir kedinin bulunuyordu. Bu yüzden yangın büyüdükten sonra komşular tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri komşuların ihbarıyla apartman dairesindeki yangına müdahale etti.

Yangın, söndürüldü. Ekipler tarafından evde sadece yaralı bir kedi bulundu.

Yaralı kedi tedavi altında

Yangının söndürülmesinden sonra kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin durumu ağır değil. Ayrıca, itfaiyenin yaptığı soruşturmada yangının kedi tarafından çıkarıldığı tespit edildi.



Aile, kedinin mutfak ocağının yanında yatmayı çok sevdiğini söyleyince, itfaiye ekiplerinin mutfakta yaptığı incelemede kedinin ocağın yanına yatınca ocağın düğmesine bastığı, ocağın yanmasıyla bitlikte temizlik bezlerinin alev aldığı ve yangının bu yüzden çıktığı anlaşıldı.



Olayla ilgili idari soruşturmanın yapılmadı.