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Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?

Yemek yaparken sıklıkla kullandığımız tereyağının, son zamanlarda margarinle karıştırılarak üretiliyor olması, tüketicinin canını oldukça sıkıyor. Sahtesi üretilen bu ürünü birkaç yöntemle test etmeniz ve gerçek olup olmadığını öğrenmeniz mümkün. Peki gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Gerçek tereyağı nasıl belli olur? Gerçek tereyağı nasıl yapılır? Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:25
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?

Yemek yaparken sıklıkla kullandığımız tereyağının, son zamanlarda margarinle karıştırılarak üretiliyor olması, tüketicinin canını oldukça sıkıyor. Sahtesi üretilen bu ürünü birkaç yöntemle test etmeniz ve gerçek olup olmadığını öğrenmeniz mümkün. Peki gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Gerçek tereyağı nasıl belli olur? Gerçek tereyağı nasıl yapılır? Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Son zamanlarda her ürünün paketli olanlarıyla karşılaşıyoruz. Haliyle kimyasal ve katkı maddelerini barındıran bu ürünlerin doğala yakın olanını ya da zararsız olanını nasıl anlayacağız?

Yemeklerde margarin yerine kullanılması tavsiye edilen tereyağın faydalarını uzmanlar anlata anlata bitiremiyor. İçinde A, D ve E vitaminleri bulunan tereyağı aynı zamanda bir protein kaynağı. Kolestrolü düşürüp güçlü bir antioksidan olan tereyağı vücuttaki yağ oranını da koruyor.

Bu kadar yararlı olan bir besinin faydasını görebilmemiz için, doğalına en uygun şekilde yapılmış ve saklanmış olması gerekiyor. Gönül rahatlığıyla yemeklerde kullanacağınız tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak aslında birkaç yöntemle mümkün.

Sıcak su

Bir miktar sıcak suyun içerisine, küçük bir parça tereyağı atın. Eğer parçalanıyorsa sahte, eriyerek kayboluyorsa gerçektir.

Bıçak

Gerçek bir tereyağı, kırılma ya da çatlama belirtisi göstermez. Dolaptan çıkarıp bıçağı değdirdiğinizde çatlıyorsa, margarin karışımlı bir tereyağı kullanıyorsunuz demektir.

Eritme

Oda sıcaklığında kalan tereyağı, yumuşar. Fakat su salmaya başladığını fark ediyorsanız, sahte bir tereyağı kullanıyorsunuzdur.

Isıl işlem

Tavada eridikten sonra, köpükler çıkararak yükselmeyen tereyağı, gerçek bir tereyağı değildir.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:25
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