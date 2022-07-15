Evde runner takımı nasıl yapılır? Masada runner nasıl kullanılır?

Runner Takımları

Runner takımları özellikle şık ve özgün bir sofra oluşturmak isteyenlerin kullandığı ürünlerdir. Önceden sadece özel günlerde kullanılan runner takımları artık günlük hayatta da sıkça kullanılan ürünler haline gelmiştir. Son dönemlerde çeyizlerin de vazgeçilmez parçalarından birisi haline gelen runner takımlarını evde kendi imkanlarınızla yapabilir ve şık, özgün sofraları daha ekonomik bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Evde Runner Takımı Yapma Yöntemleri

Eğer evde runner takımı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki runner yapma yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Üçgen Kenarlı Runner Yapımı

Üçgen kenarlı runner takımı yapımı için aşağıdaki adımları izleyiniz:

Runner takımı yapmak için hoşunuza giden, uygun renk ve desende bir kumaş seçin.

Runner takımı yapmak istediğiniz kumaşın kenarlarını 5 cm kıvırma payı bırakacak şekilde içeri doğru kıvırın ve dikin.

Runner takımının kenarlarını 5 cm kıvırma payı bırakacak şekilde içeri doğru dikmenizin ardından bu sefer takımın baş kısımlarını üçgen olacak şekilde içeri doğru kıvırın. Kıvırdığınız bu parçaları dikin.

Dikim işlemini tamamlamanızın ardından kumaşı ütüleyerek runner takımını kullanıma hazır hale getirin.

Dikdörtgen Kenarlı Runner Yapımı

Dikdörtgen kenarlı runner yapımı için aşağıdaki adımları izleyerek runner takımlarınızı oluşturunuz:

Runner takımı yapmak istediğiniz kumaşın kenarlarını 5 cm kıvırma payı bırakarak dikdörtgen şekilde kesin.

Kestiğiniz kenarları içe doğru kıvırın ve dikiş makinesi ile dikin.

Kestiğiniz kenarları içe kıvırıp dikmenizin ardından runner takımlarını ütüleyerek kullanıma hazır hale getirin.

Bu adımın ardından runner takımlarınıza ayrı bir hava katmak isterseniz hazır aldığınız dantel süsleri çapraz gelen iki köşeye dikebilirsiniz.

Bu adımları izleyerek dikdörtgen ve üçgen kenarlı runner takımları yapabilirsiniz. Evde runner yapımı dışarıdan runner takımı almanıza göre çok daha ekonomik olacaktır. Pek çok farklı renk ve desende kumaş alarak kendinize farklı runner takımları oluşturabilirsiniz, birbirinden farklı runner takımları ile hazırladığınız sofranıza farklı bir hava katabilirsiniz.

Masada Runner nasıl kullanılır?

Runner örtüler kare ve yuvarlak masalarda mektup şeklinde katlanarak kullanılabilir. Bu sayede uzun runner örtülerin sarkması ve kötü görünmesini engellenir. Özellikle yuvarlak masalarda çapraz şeklinde kullanmak gerekir. Runner örtüler her türlü kullanılabilir.