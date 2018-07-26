Evde muhallebi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1/2 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

SERVİS İÇİN:

1 adet muz

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

YAPILIŞI:

Sütü tencereye koyun ve içine un, nişasta ve şekeri ekleyerek bir süre karıştırın.

Malzemeler iyice karışınca ocağın altını yakın ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın ve içine tereyağını ekleyerek karıştırın.

Muhallebiyi kaselere bölüştürün, muz ve Antep fıstığı ile süsleyin.

Afiyet olsun...

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