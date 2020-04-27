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Yemek Tarifleri

Evde lokum nasıl yapılır? | Ev yapımı lokum tarifi

Evde gül lokumu nasıl yapılır? Koronavirüs salgını alışkanlıklarımızı değiştirdi. Milyonlarca kişi artık tatlıdan, tuzluya her çeşit gıdayı kendi mutfağında hazırlıyor. Lokum tarifi arayanlar “Evde lokum yapılır mı?” , “Ev yapımı pratik lokum tarifi” , “Ev yapılı güllü lokum” , “Denenmiş gül lokumu tarifi” konularını araştırıyor. İşte, ev yapımı lokum tarifi.

2020-04-27 17:03:00 -
Evde lokum nasıl yapılır? | Ev yapımı lokum tarifi

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Türkiye salgına karşı önemli bir mücadele içerisinde. Vatandaşlar ise evde kal ve sağlıklı beslen çağrılarına kulak veriyor. Evde kalan vatandaşlar hem zaman geçirebilmek hem de daha güvenle tüketebilmek için birçok gıdayı evlerinde hazırlamaya başladı. Ramazan ayında ise vatandaşlar çaylarının, kahvelerinin yanına lokum aramaya başladı. Bu geleneksel lezzeti evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı lokum tarifi

Malzemeler

  • 3 su bardağı şeker
  • 4.5 bardak su
  • 1 su bardağı nişasta
  • 3-4 damla limon
  • 1 çay bardağı limon suyu
  • Kırmızı ya da pembe gıda boyası

Evde lokum nasıl yapılır?

Su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alıp kaynatmaya bırakıyoruz.

Bir çay bardağı gül suyu ve 1 su bardağı nişastayı bir kasede çatal yardımıyla açıyoruz.

Açtığınız karışımı tencereye hızlıca karıştırıp döküyoruz.

Yaklaşık yarım saat ara ara karıştırarak lokumu pişiriyoruz.

Pişen lokumu yağlı kağıt serili tepsiye boşaltıyoruz.

Soğuyan lokumu buzdolabında en az bir saat dinlendiriyoruz.

Soğuyan lokumu dilimleyip nişasta-pudra şekeri karışımına buluyoruz.

Afiyet olsun.

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