Evde kirpik uzatmak için neler yapılabilir?

Kirpik uzatmak için evde yapılabilecekler nelerdir diyorsanız, işte kirpik uzatma yöntemleri…

-Zeytinyağı, kirpiklerin uzamasına ve güçlenmesine de yardımcı olur.

Hazırlanışı

2 tatlı kaşığı zeytinyağını kirpik fırçasına ya da pamuk çubuğuna batırarak her gece yatmadan önce kirpiklerinize sürmeyi deneyin. Sabah yüzünüzü yalnızca su ile yıkamanız yeterli olacaktır. Bu işlemi 2-3 ay denemek oldukça faydalı olacaktır.



-Hindistan cevizi yağı, kirpiklerde de güçlü bir uzatma etkisine sahiptir.

Hazırlanışı

Hindistan cevizinin bir bölümünü bir kaba alın. 1 buçuk ay boyu kirpiklerinize temiz bir maskara fırçası ile sürün. Belirtilen süre kadar uygulanan hindistan cevizi yağı, kirpiklerinizin hızla uzamasına etki edecektir.



-Hint yağı oldukça keskin bir yağdır, ancak kıl köklerini uyararak uzamayı destekler.

Hazırlanışı

İlk olarak portakal kabuklarını küçük bir kavanoza alın. Daha sonra 1-2 çay kaşığı hint yağı ve 1-2 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Ardından kavanozu kapatarak bir gün bekletin. Dilerseniz portakal yerine limon kabuklarını da kullanabilirsiniz. Son olarak portakal kabuklarını yağdan çıkarın ve kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi düzenli aralıkla uygulayarak daha uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.



İçermiş olduğu vitamin ve mineraller kıl köklerinin güçlenmesine destek olan badem yağı, kirpiklerde dökülmelerinde önüne geçer.

Hazırlanışı

- Birkaç damla badem yağını pamuk yardımı ile kirpiklerinize uygulayın. Gözünüze temas ettirmeye özen gösterin. Her akşam kirpiklerinize badem yağı uygulayarak kısa zamanda kirpiklerinizin uzadığını fark edebilirsiniz.