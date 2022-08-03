Evde karıncadan kurtulma: Karıncaları zarar vermeden evden kovabilmeniz için en etkili doğal karınca ilaçları

Peki evinizdeki karıncalardan, onları öldürmeden, nasıl kurtulabilirsiniz?

Karıncalardan, onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz o doğal yöntemler

Elma sirkesi, karanfil ve portakal gibi doğal malzemelerden hazırlayacağınız liste ile evdeki karıncalardan kurtulmanız mümkün! İşte karıncalardan kurtulmanızı sağlayan sprey tarifi…

Malzemeler

1/4 su bardağı elma sirkesi

1/4 su bardağı su

Karanfil yağı

Portakal

Karınca kovucu tarif nasıl hazırlanır?

Elma sirkesini ve suyu bir sprey şişesine boşaltın.

Birkaç damla karanfil yağını içerisine ekleyin.

Portakalın kabuklarını soyup kabukları da şişeye koyun.

Şişeyi çalkalayın. Daha sonra spreyi karıncaların çıktığı her köşeye ve karınca gördüğünüz yerlere sıkın. Her gün karıncalar uzaklaşana kadar bunu tekrarlayın.

Karıncalardan Kurulmak İçin Doğal Karınca İlacı Yöntemleri

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün. Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün. Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

-Kapı ve cam önleri ya da karıncaların bulunduğu yere, yarım limonu dörde bölüp ortasına bir tatlı kaşığı kuru nane koyun. Böylelikle karıncalar o bölgeye bir daha gelmez.

Bir süre sonra kuruyan kabuğun yerine yenisini koyarak devamlılık sağlayabilirsiniz.

-Diğer yöntem ise; bir baş ya da 10 diş sarımsağı ezip içine bir limon sıkmak ve bir gece karanlık yerde bekletmek.

Sonra da karınca yuvalarına geçtiği yerlere sürmek.

-Sivrisinekten kurtulmak için ise, yarım limonun içine 8-10 tane kuru karanfil koyabilirsiniz.

-Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz. Eğer karıncaları bahçenizin girişinde yakaladıysanız hortumla, suyu fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin karıncalar suyla temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürteceksiniz.