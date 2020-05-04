Evde kaldık yumurtayı çok tükettik

Pandemi nedeniyle iki aydır evde kalan vatandaşların yumurta tüketimi arttı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit talepteki artışın yüzde 25’i bulduğunu söyledi. Salgının yumurta ihracatına olumsuz yansıdığını belirten Girit, özellikle Avrupa ülkelerinde gıda sanayindeki yumurta tüketiminin yüzde 36 civarında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Talep yüzde 25 arttı

“Türkiye’de ise bu oran yüzde 7 seviyelerinde. Bizim kişi başı tüketimimiz yıllık 220 civarında bunun da çok büyük bir kısmı kahvaltıda. ‘Evde kal’ çağrılarıyla yumurta diğer öğünlerde de kullanılmaya başlandı. Kek, börek, tatlı yaptık ve bunların hepsinde yumurta kullandık. Şu anda talepte yüzde 25’lik bir artış olduğunu söylemek mümkün.”

Türkiye’nin dünyanın önemli yumurta üreticilerinden biri olduğuna dikkati çeken Girit, talep artışına karşı tedarik noktasında aksilik olmayacağını dile getirdi.