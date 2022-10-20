Evde izlenen dersler okulda pekiştirilecek

Öğrencilerin fakülteye gelmeden videoyu izleyebildiğini ve indirerek istediği kadar tekrar yapabildiğini belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “Öğrenci evde izlediği dersi 2 gün sonra sınıfta hocayla bir araya gelerek tartışıyor ve pekiştiriyor” diye konuştu.

Gürpınar, 149 öğretim üyesinin 255 ders saatiyle yer aldığı bu modeli dijital video kütüphanesi haline getireceklerini ve diğer tıp fakültesi öğrencileriyle de paylaşmayı planladıklarını bildirdi.