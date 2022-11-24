Evde hızlı kilo vermek: Evden çıkmadan sağlıklı kilo vermenin en kolay yolları! İbrahim Saraçoğlu'nun kürleri

Kilo vermek gibi bir planınız varsa, beslenme programına kilo vermenizi hızlandıracak bu meyvelere yer açmaya hazırlanan. Soğuk havanın kilo verme planınızı engellemesine izin vermeyin. Fazla kilolardan kurtulmak ve bağışıklık seviyenizi yükseltmek için birbirinden lezzetli ve faydalı kış meyvelerinden hemen tüketmeye başlayın. İşte zayıflama önerileri ve ne yemeliyiz, ne yememeliyiz cevapları...

Soğan kürü üzerine İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiyeleri ve kullanımı nedir? Soğan kürünün ne gibi faydaları vardır? Soğan kürü ile zayıflamak mümkün müdür? Ahmet Maranki, Canan Karatay, Ender Saraç gibi uzmanlar doğal kür tarifleri ve beslenme önerileri vermekte. Biz bu haberimizde sizlere hızlı zayıflama kürlerinde en etkili olan İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifini vereceğiz.

İşte doğal beslenme ve doğal besinlerin faydalarını sürekli olarak anlatan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi;

Soğan suyu kürünün hazırlanışı ise şöyledir: 1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir.

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü ile Zayıflama

*Soğan antioksidan bir sebzedir. Antioksidan besinler zayıflamaya büyük derecede yardımcı olurlar.

*Soğan tüketerek zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

*Soğanı çiğ şekilde yemek pek çok kişi tarafından biraz zor görüldüğü için; soğan suyu elde ederek tüketmek daha kolay olacaktır.

*Soğan kürü tarifini uygulayarak gün içinde yemeklerden yaklaşık 15 dakika kadar önce içebilirsiniz.

*Zayıflamak için soğan kürü uygulama süreniz, 6 hafta ile 10 hafta arasında olmalıdır.

*Eğer vücudunuzu zararlı maddelerden arındırmak ve ödem atmak istiyorsanız ortalama 15 günlük bir süre yeterli olacaktır.

*Soğan kürünü düzenli olarak tükettiğiniz durumda sindirim sisteminiz sağlıklı şekilde çalışacaktır.

*İlk 3 günden sonra ödem attığınızı ve yağ yakımının başladığını hissedebilirsiniz.

*Soğan kürü ile zayıflamak istediğiniz dönemde, zararlı yiyeceklerden uzak durmanızı da tavsiye ederiz.

*Yine bu süre içinde günlük yürüyüşlerinizi eksik etmezseniz vereceğiniz kilo daha fazla olacaktır.

*Soğan kürü cilde faydaları sayesinde de bir yandan zayıflarken bir yandan cildinizin yenilenmesine katkı sağlayarak tam bir bakım ritüeli yapmış olursunuz.

Kış geldi ve sadece yatakta kalmak istediğiniz tembel günler de öyle. Aslında, yılın bu zamanı nezle, öksürük ve soğuk algınlığına neden olabilir. Ve hepsi bu değil! Kemikler ve eklemler de kışın ağrı ve sızıdan ötürü rahatsız edici olur. Böyle bir durumda kilo verme planına odaklanmak zor olabilir. Bununla birlikte, kilo vermek ve yüksek bir enerji seviyesini korumak için faydalı kış meyvelerini tercih edebilirsiniz.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN MEYVELER! Ne yemeli?

MUZ

Muz, potasyum, magnezyum ve C vitamini açısından zengin bir meyvedir ve onu kahvaltı için mükemmel bir tercih haline getirir. Sanılanın aksine muzun içerdiği lifler aslında kilo vermeye yardımcı olur.

GREYFURT

Kan şekerini düşürmek için greyfurt diyabet ilacı kadar etkili olacaktır. Düşük kalorili, çözünür lif oranı yüksek bir meyvedir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da kilo vermeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bağışıklığınız da güçlenebilir.

NAR

Kilo vermek söz konusu olduğunda, nar süper bir meyvedir. Nardaki antioksidan polifenoller vücudun metabolizmasını hızlandırır. Arteriyel lipidlerin birikmesini önler, LDL kolesterolü ve zararlı toksinleri düşürür ve vücuttaki kan akışını artırır.

KİMYON

Şeker hastalarının hemen her yemekte tüketmesi gereken bir besindir. Yemeklerdeki yağın etkisini azalttığında kilo almanızı engeller. Canan Efendigil Karatay kimyonu bol bol tüketmemizi tavsiye etmektedir. Kimyonun metabolizmayı hızlandıran etkisi vardır. Bir kaşık yoğurdun içine bir tutam kimyon atın.

Ayrıca bir grup üzerinde yapılan araştırma kimyon tüketen grubun kandaki zararlı yağları da attığını ortaya çıkardı. Yapılışı: - İlk olarak 1 kaşık kimyon tozuna 4 yemek kaşığı lor peyniri ekleyin. - Güzelce karıştırıp 15 gün boyunca her gün bu karışımı ister yemekten önce ister yemekten sonra tüketin.

GUAVA

Kışın acıktığınızda guava harika bir atıştırmalıktır. Tadı harikadır, gün ortasında şeker ihtiyacınızı giderir ve badem veya ceviz gibi birkaç kuruyemişle birleştiğinde sağlık katsayısını gerçekten karşılar. Ayrıca kış gribini önlemeye yardımcı olabilecek lif ve C vitamini bakımından da yüksektir.

İNCİR

İncir, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek diyet lifi açısından zengindir. Karın yağını kaybetme sürecini hızlandıran, yiyeceklerin daha iyi ve daha hızlı sindirilmesini sağlayan "ficin" adı verilen bir enzime sahiptir. Bakır, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi zengin besinler içerir.

PORTAKAL

Son derece zengin bir C vitamini kaynağıdır ve sıklıkla doğal bir yağ yakıcı kaynak olduğu gösterilmiştir. C vitamini, vücudun metabolizmasının normal çalışmasına yardımcı olur ve portakalları kilo kaybı için en iyi meyve yapar.

ANANAS

Ananas, uzun süren tokluğa neden olan iyi bir lif kaynağıdır. Bu, uzun vadede daha az yeme ile sonuçlanacaktır. Ayrıca ananas, antiinflamatuar enzim bromelain içerir. Bu enzim, göbek yağının azaltılmasına yardımcı olan proteinlerin metabolize edilmesine yardımcı olur.

ENDER SARAÇ'TAN KİLO VERDİREN KIŞ İÇECEĞİ TARİFİ: SALEP

Salep bir bitki türüdür. Toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek oranda doğal şeker barındırır. Bu şeker vücutta enerji deposuna dönüşür. Bu yüzden vücut gün boyu zinde kalır. Marketlerde satılan salep işlenmiş saleptir. Gerçek salep, aktarcılarda satılır.

Malzemeler

Yarım tatlı kaşığı salep

Bir çay kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı toz zencefil

Bir çay kaşığı anzer balı

Bir buçuk su bardağı süt

Hazırlanışı

Bir cezvenin içine tüm malzemeleri koyup iyice karıştırın. Kısık ateşte ocağa koyup karıştırmaya devam edin. Çok tatlı olacağını düşünüyorsanız. İlk etapta balı katmayabilirsiniz. Salep pişine kadar karıştırmaya devam edin. Çünkü çok çabuk sertleşiyor. Bir fincana boşaltarak tüketebilirsiniz.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN BİLİMSEL YÖNTEMLER

1- Çok düşük kalorilerle beslenmeyin.

2- Yağ alımını çok düşük tutmayın.

3- Geç saatlerde yemek yemeyin.

4- Daha çok spor yapın, daha çok kalori yakın.

5- Kilo vermek için ağırlık antrenmanlarına önem gösterin.

6- Diyetinizde yeşil sebzelere yer verin.

7- Daha çok su için.

Evden çıkmadan nasıl kilo verilir?



Mevsimin en taze sebze ve meyvelerine sofranızda yer açabilirsiniz.

Mevsime uygun detokslar uygulayabilirsiniz

Zararlı abur cuburlar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz

Her gün yeşil çay içmeye özen gösterebilirsiniz.

Yemeklerinizde bolca baharat kullanabilirsiniz.