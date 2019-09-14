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Evde doğal parfüm nasıl yapılır? Ev nasıl güzel kokar? Doğal sprey yapımı! Ev yapımı parfüm!

Astım,kanser,egzama ve sinir sistemi rahatsızlıkları gibi bir çok sağlık problemlerine yol açan oda parfümlerinin zararlarını artık neredeyse duymayanımız kalmamıştır. Bir taraftan evlerimizin iş yerlerimizin mis gibi kokmasını isterken diğer yandan sağlığa zararlarını düşünmeye son.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:41
Evde doğal parfüm nasıl yapılır? Ev nasıl güzel kokar? Doğal sprey yapımı! Ev yapımı parfüm!

Hem bütçe hemde sağlık açısından zararları olan oda parfümlerini almaktansa neden kendi parfümümüzü kendimiz yapmayalım?

Sizlerle paylaşacağımız birbirinden kolay tariflerle hemen kendi kokunuzu kendiniz yapmaya başlayabilirsiniz.

DOĞAL PARFÜM TARİFLERİ

* 5 bardak suyun icerisine 1 tatlı kaşığı karbonatı ilave edip karıştırın ve kullanmak istediğiniz esans yağını ( limon mandalina, lavanta, vanilya, menekşe...) 15 damla kadar ekleyip çalkalayın. Bu karışımı her kullanım öncesi çalkalayınız.

* Köknar, çam ve ardıç yağlarını 5 bardak suyun içerisine 7 damla damlatın. Sprey şişesine koyduğunuz bu karışımı dilediğinizde sıkıp evinizin havasını orman havasına çevirebilirsiniz.

*7 damla Hindistan cevizi yağı, 5 damla tarçın yağı ve 7 damla vanilya yağını 5 bardak suyun icerisine ekledikten sonra oda parfümünüz kullanıma hazır.

* Cam şişenin içine 4 damla tarçın yağı, 1 damla okaliptüs yağı karıştırıp 2 damla kadar taze misket limon suyunu ekleyin. Şişenin içerisine 4 adet bambu dalları yerleştirip masanızın üzerine dekor amaçlı süsleyeceğiniz bu şişe bambu dalları yardımıyla evinizi ferahlatacaktır.

* Bir kasenin içine; 10 damla portakal yağı, 8 damla da nane yağı damlatıp. Odanın herhangi bir yerine yerleştirdiğinizde kokusu bir anda değişecektir.

* 5 damla portakal yağı, 5 damla limon yağı, 5 damla lime yağı ve 5 damla greyfurt yağı malzemeleri karıştırıp bir kaba koyun ve evinizin güzel kokmasının keyfini çıkarın.

* Dekor mumlarınızın etrafına çubuk tarçınlar yapıştırın. Mumu yaktığınızda evinize güzel tarçın kokuları yayılacaktir.

* Avuç içi büyüklüğünde bi pamuğun üzerine sevdiğiniz yağ esansından (limon, lavanta, portakal...) 7 damla damlatıp kıyafet dolabınıza koyduğunuzda dolaptaki kıyafetlerinizin nasıl güzel koktuğuna şaşıracaksınız.

Güzel kokulu günler.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:41
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