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Evde doğal haşere kovucu nasıl yapılır?

Yaşanılan ortamda bulunan haşereler fiziksel temasları ile yarattıkları rahatsızlıkların dışında bulaşıcı hastalık taşıdıkları için sağlık açısından da tehdit oluşturmaktadır.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:49
Evde doğal haşere kovucu nasıl yapılır?

Citronella yağı haşere kovucu olarak kullanılabilecek doğal maddelerin başında gelir. Birçok kozmetik ürünün yanı sıra bu yağ kokulu sabunlarda, tütsülerde, kokulu mumlarda ve parfümlerde de kullanılır.

Haşere kovucu etkisinden faydalanabilmek adına içinde citronella yağı içeren ürünler kullanılabileceği gibi piyasada kolaylıkla bulunabilen bu yağ su ile karıştırılarak haşere kovucu bir sprey de hazırlanabilir.

Bu yağ ayrıca elektrikli haşere kovucuların bitmiş kartuşlarına ya da haznelerine ilave edilerek de kullanılabilir.

Haşerelerin hoşlanmadıkları diğer bir doğal ürün de narenciye yağlarıdır. Haşereler bu yağların kokusunu aldıkları yerlerden uzak dururlar.

Bu amaçla haşelerin kovulması için limon yağı, greyfurt yağı ve portakal yağı gibi aromatik yağlardan da faydalanılabilir.

Narenciye yağları ve Citronella dışında doğal haşere kovucu olarak lavanta yağı, okaliptüs yağı, nim ağacı yağı, sedir yağı, hint yağı, karanfil yağı, rezene yağı, fesleğen yağı ve nane yağı gibi aromatik yağ çeşitleri de kullanılabilir.

AROMATİK YAĞLARLA HAŞERE KOVUCU YAPIMI

Haşerelerin ortamdan uzaklaştırılabilmesi için aromatik yağlardan pratik şekilde doğal haşere kovucu spreyler yapılabilir.

Bunun için bir sprey şişesine 400 mililitre kadar su koyulmalı ve suyun içerisine yarım çay kaşığı kadar karbonat ve yarım limonun da suyu sıkılmalıdır.

Son olarak istenen yağ çeşidi tek başına ya da birden fazla yağ çeşidi karışım halinde, sprey şişesindeki suya toplam 40 damla olacak şekilde damlatılır ve şişedeki karışım iyice çalkalanarak karıştırılır.

Bu şekilde hazırlanan spreyin düzenli olarak uygulandığı yerlerden haşereler uzak duracaktır.

Bu doğal sprey aynı zamanda dışarı çıkarken cilde de uygulanabilir. Özellikle yaz aylarının kabuslarından birisi olan keneler bu şekilde ciltten kolaylıkla uzak tutulabilir.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:49
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