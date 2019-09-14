Evde diş beyazlığı yapılırmı? Bembeyaz dişlere sahip olmak mümkünmü? Doğal yöntemlerle diş beyazlatma!

Gülmek yüzün sadakasıdır hadisinden yola çıkarak, gülmek kabus olmamalı deyip evde pratik yollarla diş temizliğini sizler için araştırdık.

Peki evde diş beyazlatmak mümkünmü?

İnci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak herkesin hayalidir.

Çekinmeden gülebilmenizi sağlayacak beyaz dişlere sizler için hazırladığımız basit yöntemlere göz gezdirmekle sahip olabilirsiniz.

KABARTMA TOZU ELMA SİRKESİ

Beyaz dişlere sahip olmak hiçte zor değil.

Bir kaseye 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyin. Üzerine 1 çay kaşığı elma sirkesi ilave edin macum kıvamı elde edin. Farkı göreceksiniz.

KABARTMA TOZU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Diş beyazlatma yöntemlerinde diğer bir olasılıkta kabartma tozu ve hindistan cevizi yağı dır. Bu yöntemden yararlanabilmeniz için bir kaseye 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave edin. Ardından kabartma tozunun üzerine yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağını ekleyin Bu işlemi hafta 2 kez tekrar edin.

KABARTMA TOZU-LİMON

Diş beyazlatma yöntemlerinde en güçlüsü kabartma tozu ve limondur. Bir kaseye kabartma tozunu ilave edin, ardından yarım limonun suyunu ekleyip dişlerinizi firçalayın.

KABARTMA TOZU VE MİSVAK TOZU

Yüzyıllardır diş dostu olan misvak tozundan 1 cay kaşığı alıp bir kaba koyalım üzerini 1 çay kaşığı kabartma tozunuda ilave edip haftada 1 kere dişlerimizi bu karışımla fırçalayalım.

Sağlıklı gülüşler.