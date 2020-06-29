Evde diş beyazlatma nasıl yapılır? Cevizle diş beyazlatma nasıl olur?

Dişleri beyazlatmak izin kullanacağımız 7-8 tane cevizleri ilk önce kabuklarından ayırıyoruz. Ayıkladığımız cevizlerin kabuklarını ayrı bir kaba koyduktan sonra kabukları güzelce yıkıyoruz. Küçük bir tencereye koyduğumuz kabukların üzerine bir su bardağı su ekleyerek orta ateşte yaklaşık 15 dakika suyu azalana kadar kaynatıyoruz. 15 dakika kaynamanın sonucunda ceviz kabuğunun içindeki su azalacağından bir bardak daha su ilave ediyoruz ve bir 15 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynayan cevizli soğuması için biraz beklettikten sonra süzgeç yardımıyla kabukların suyu süzülür. Kaynayan ceviz kabuğu suyunu bir hafta boyunca kullanabiliriz. Öncelikle normal macunla dişlerimizi fırçaladıktan sonra ceviz kabuğu suyu ile dişlerimizi fırçalıyoruz. Günlük kullanacağımız kadar suyu bir kaba ayırıp bir fırça yardımıyla kullanacağımız ceviz kabuğunun suyunu dişlerimize sürüyoruz.