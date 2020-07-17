Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi
Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi haberin detayında yer alıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin yakınları belirli durumları karşıladığında devlet tarafından, o kişiye baktığı gerekçesiyle belirli miktarda maaş bağlıyor. Peki ama evde bakım maaşının detayları nelerdir? Evde bakım maaşı hangi illerde yatıyor? Her şehirde evde bakım parası alınabilir mi? İşte merak edilen detaylar...
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
Evde bakım maaşı yatan iller
Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize