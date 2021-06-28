Temmuz ayında emeklilerin yanı sıra, evde bakım, yaşlı, engelli maaşı alanlar da zam bekliyor. Maaş zamlarında en önemli gösterge enflasyon verisi oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,39 zam garanti. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte bu miktar daha da artacak. Pekii, evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Evde bakım maaşına Temmuz'da ne kadar zam olacak?

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.

65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.