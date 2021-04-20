Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi ilde evde bakım maaşı yattı?
Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım parası yattı mı sorgula. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre belirlenen bir sıralamayla bakıma muhtaç kişilere maaş ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası nasıl sorgulanır?
Evde bakım maaşı alanlar şubat ayında ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
İşte 20 Nisan evde bakım parası yatan iller listesi:
1- Amasya
2- Kırklareli
3- Edirne
4- Bolu
5- Samsun
6- Aksaray
7- Ordu
8- Hatay
9- Sakarya
10- Antalya
11- Afyonkarahisar
12- İzmir
13- Balıkesir
14- Isparta
15- Konya
16- Diyarbakır
17- Manisa
18- Uşak
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Gaziantep
22- Zonguldak
23- Osmaniye
24- Erzincan
25- Tekirdağ
26- Şanlıurfa
27- Bursa
28- Adana
29- Karabük
30- İstanbul
31- Kars
32- Mersin
33- Erzurum
34-Kayseri
Evde bakım parası ne kadar?
Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.