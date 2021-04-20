Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi ilde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım parası yattı mı sorgula. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre belirlenen bir sıralamayla bakıma muhtaç kişilere maaş ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı alanlar şubat ayında ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

İşte 20 Nisan evde bakım parası yatan iller listesi:

1- Amasya

2- Kırklareli

3- Edirne

4- Bolu

5- Samsun

6- Aksaray

7- Ordu

8- Hatay

9- Sakarya

10- Antalya

11- Afyonkarahisar

12- İzmir

13- Balıkesir

14- Isparta

15- Konya

16- Diyarbakır

17- Manisa

18- Uşak

19- Bilecik

20- Adıyaman

21- Gaziantep

22- Zonguldak

23- Osmaniye

24- Erzincan

25- Tekirdağ

26- Şanlıurfa

27- Bursa

28- Adana

29- Karabük

30- İstanbul

31- Kars

32- Mersin

33- Erzurum

34-Kayseri

Evde bakım parası ne kadar?

Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.