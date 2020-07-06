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Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar? memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere yapılan temmuz zammından sonra evde bakım parası da zamlandı. Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu. Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:39:00 - 2020-07-06 10:40:09
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamları belli olunca memur ve emekli maaşlarına gelen zam oranları da belirlendi. Memur maaş katsayısının da hesaplanmasıyla beraber 65 yaş maaşı da 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak. Öte yandan engelli aylığına ve evde bakım parasına da bu ay itibarıyla zam gelecek. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu. Evde bakım maaşı henüz herhangi bir il için yatırılmadı. Maaş yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım parası alma şartları neler?

Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

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