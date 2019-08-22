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Evcilleştirdiği 2 kargası kayboldu

Rizeli Mehmet Kaptan isimli vatandaş aylardır beslediği kargaların kaybolmasının ardından bulunmaları için çalışma başlattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
Evcilleştirdiği 2 kargası kayboldu

Rizeli Mehmet Kaptan isimli vatandaş aylardır beslediği kargaların kaybolmasının ardından bulunmaları için çalışma başlattı.


Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde işletmecilik yapan Mehmet Kaptan, yolda yaralı bulduğu kargayı sahiplendi ve ona gözü gibi bakmaya başladı. Daha sonra ise arkadaşının kendini arayarak yavru bir karga bulduğunu söylemesiyle ise sahiplendiği karga sayıları 2’ye yükseldi. Kargalarıyla arasında görülmeye değer bir dostluk kuran Kaptan, onlara kendi çocuğu gibi baktı ve kendisine alıştırdı.


Kendisine ait turizm tesislerinde beslediği kargalar Rize’ye gelen turistlerin de ilgi odağı oldu. Bir gece tesisine gelen turistlerin oynadığı kargaları sabah yerinde bulamayan Kaptan tüm arkadaşlarına kargalarını kaybettiğinin ve aradığının haberini verdi. Aylardır baktığı kargaların gitmesine üzülen Kaptan şimdi isebulunmasını bekliyor.


Kargaların ikisini de yavru iken bulduğunu dile getiren Kaptan, “Bir gün yoldan geliyorken bir karga yavrusu yolda yaralı birvaziyette duruyordu. Ben bunu aldım ve ilk tedavisini yaptırdım. Yavruydu daha uçmayı bilmiyordu. Ben bunu beslemeye başladım, gece gündüz bakımını yaptım. Kendisini toparladı. Ondan sonra bir vatandaş bir ağacı budamış, orada da bir yavru düşmüş. Yavrunun düştüğünü gören bir vatandaş benim hayvanları sevdiğimi bildiği için aradı beni haber verdi bana. Onu da bakıma aldım. O çok güzel yetişti. İyi bir arkadaş olduk. Gelen turistler, misafirler merak ediyor ama bazıları da çok korkuyor. Tesise inerim yanımda gelir, otele giderim oraya gelir. Çok farklı bir sevgi bu” dedi.


Hayvanlarla arkadaşlık kurmanın bambaşka bir duygu olduğunu ve kargalarıyla arasında olan bağın bu yüzden çok kuvvetli olduğunu dile getiren Kaptan “Sabahları beni gördükleri zaman senelerdir dostluğu olan arkadaşın üzerine nasıl gidiyorsa öyle gelirdi yanıma. Hayvanlar insanlardan daha fazla sevgi bilen yaratıklar. Şunu anladım ki hayvan bizim onu ne kadar sevdiğimizi hissediyor. Gerçekten hayvanlarla dostlu kurmak, arkadaşlık kurmak bambaşka bir duygu” ifadelerini kullandı.


Kargaların kendisini terk etmeyeceğini ve biri tarafından çalınarak götürüldüğünü düşünen Kaptan, “Normalde tesisteydiler. O gece de yaklaşık 70-80 müşterimiz vardı. Eğlendiler, oynadılar onlarla. Sabah daha göremedim onları. Muhtemelen aldılar onları. Şimdi onları arıyorum. O akşamki yoğunluk nedeniyle ben geç fark ettim yoksa ben o otobüsü durdururdum, arattırırdım ama geç fark ettik. O gece kalabalık vardı, çok eğlenmişler onlarla ama ben çalındığını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
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