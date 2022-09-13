Ev yapımı turşu çeşitleri! En kolay ev yapımı turşu: Biber turşu, salatalık turşu, karışık turşu tarifleri

Yazın yapılmaya başlanan salatalık turşusu için özenle seçilir salatalıklar. Çok zor değildir salatalık turşusu yapmak ancak dikkat edilmesi gereken 1-2 püf noktası vardır. Onlara da dikkat edildiğinde, herkes kolay bir şekilde yapabilir turşuyu.

Kışın vazgeçilmezi ev turşusunun faydaları

Fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlar ki güçlü bir bağırsak florası güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelir. Turşu ile gelen yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsaklarda K vitamini yapımına destek olur.

Turşu Tarifleri - Turşu Çeşitleri

Domates Turşusu.

Ezme Turşu.

Kornişon Turşusu.

Kaynar Suyla Acı Biber Turşusu.

Yağlı Acı Biber Turşusu.

Balık Biber Turşusu.

Jalapeno Biber Turşusu.

Soğan Turşusu.

Pilav ve kuru fasulyenin eşlikçisi, her masanın vazgeçilmezi salatalık turşusu nasıl yapılıyor merak ediyorsanız, buyurun tarifi

Salatalık Turşusu Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

3 kilogram taze tarla salatalığı ya da kornişon salatalık (salatalıklar parmak kalınlığını geçmesin)

1 baş sarımsak

Yarım bağ maydanoz ya da dereotu

2 su bardağı üzüm sirkesi

6 yemek kaşığı iri tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kadar nohut

Yaklaşık 8-9 su bardağı su

Salatalık Turşusu Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak salatalıkları ve maydanozu güzelce yıkayalım. Sarımsakları ayıklayalım. Ardından 5 kg’lık bidon ya da kavanozun içine salatalıkları sıkı olacak şekilde dolduralım. Ara ara ayıkladığımız sarımsaklarımızdan ve 4-5 adet nohutu serpiştirelim. Kavanozun yarısına gelince limon tuzunu da ekleyelim ve salatalıklarımızı yerleştirmeye devam edelim. Yine ara ara sarımsak ve nohutlardan serpiştirelim. Kavanozumuz dolduktan sonra en üste maydanozları doğranmadan koyalım. Uygun bir kaba tuz, sirke ve suyu alarak karıştıralım. Kavanozumuzu ağzına kadar hazırladığımız bu karışımla doldurup, hava almayacak şekilde kapağını kapatalım. Su, sirke ve tuzun eşit miktarda dağılması için kavanozumuzu bir kaç kez çevirelim. Turşumuzu doğrudan güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. En az 15 gün beklettikten sonra tüketelim.

Jalapeno biber turşusu tarifi

Yapımı en kolay turşunun Jalapeno biber turşusu olduğunu biliyor muydunuz? Markette hazır olarak satılan ve herkesin çok sevdiği Jalapeno biberi turşusu tarifi...

Malzemeler

1 kilogram Meksika biberi

3 çay bardağı sirke

1 litre su

7-8 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Jalapeno Biber Turşusu Nasıl Yapılır?

1.adım: Öncelikle malzemelerimizi yıkayıp temizliyoruz. İstediğiniz boyutta kesin. Biz yuvarlak bir şekilde kestik. Ardından sirke, tuz ve sarımsak karışımını bir tencere kaynatıyoruz ve soğuması için bir kenara alıyoruz.

2.adım: Orta boy bir kavanoza malzemelerimizi dizip sirkeli karışımı biberlerin üzerine döküp kavanozun ağzını çok sıkı bir şekilde kapatıyoruz.

3.adım: Yaptığınız turşuyu 15 gün serin yerde muhafaza ediyoruz. Açtıktan sonrada karanlık ve serin yerde muhafaza etmelisiniz.

Turşuların genel anlamda sağlığımıza bir çok faydası bulunmaktadır. Ancak jalapeno biberinin faydaları diğer biberlere oranla daha fazla element içerir.

Jalapeno biberi turşusunun faydaları şu şekildedir;

Jalapeno biberi, içerisinde portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini bulundurmaktadır. Jalapeno biberi içerisinde bulunan kapsaisin maddesi sayesinde antioksidan özelliğine sahip olmakta ve bu maddenin kanserli hücrelerle savaştığı da yapılan bir takım araştırmalar sonucu kanıtlanmış durumdadır. Kas ve ağrı merhemlerinde kullanılan etki maddesi, eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Jalapeno biberi turşusundan kolesterolü olan kişiler herhangi bir fayda sağlayamaz aksine zarar verir. Jalapeno biberi kişilerin yedikleri besinleri sindirmede yardımcı olarak kilo vermeye o şekilde yardımcı olabilir.

Biber turşusu tarifi, nasıl yapılır?

Biber turşusu yapımı için gerekli malzemeler:

1 litrelik kavanoz

1 su bardağı sirke

Bir baş soyulmuş sarımsak

2,5 yemek kaşığı kaya tuzu,

4 su bardağı su biber

2-3 adet limon tuzu

Biber turşusunun yapılışı:

Yıkanmış olan biberlerin sap ve uç kısımları keselim. Turşunun suyunun içine işlemesi için. Hazırladığımız turşu suyunun içine 2,5 yemek kaşığı tuzu ilave edelim. İyice karıştıralım. Eritmiş olduğumuz limon tuzumuzu da ilave edelim. Tekrar iyice karıştıralım. 1 adet minik domatesi karıştırdığımız turşu suyunun içine atıyoruz. Bunun yapmamızın sebebi eğer domates suyun dibine çökerse tuzu az gelmiş suyun üzerinde kalırsa tam kararında demektir. Daha sonra domatesi çıkarıyoruz. Sirkemizi de ilave ediyoruz. Turşumuzun suyu hazır

Önce Biberlerimizi kavanozumuzun içine yerleştiriyoruz. Ben kıl biber kullandım. Arzuya göre sivri biber de kullanabilirsiniz. Sıkı bir şekilde kavanozda yer kalmayacak şekilde bastırarak kıl biberlerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine sarımsak ilave ediyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz turşu suyunu üzerine ilave ediyoruz. Bir bıçak yardımı ile havasını alıyoruz. Bir tutam temizlenmiş maydanoz yerleştiriyoruz. Biberler maydanozun altında kalacak şekilde olmalı. Kavanozumuzun ağzını kapattıktan sonra serin yerde saklamalıyız.15 Gün turşumuzun olması için yeterlidir.

Turşu, kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Birçok sebzeden yapılır. Sonbaharda kış için kavanoz kavanoz hazırlanır. Neredeyse hemen hemen her sebzenin turşusunun yapılması ve yüzün üzerinde turşu çeşidi olması aslında bizim mutfağımızın zenginliğinin ve çeşitliliğinin de bir kanıtı.

Kolay ve pratik karışık turşu tarifi

Malzeme Listesi

4 adet yeşil biber

4 adet kırmızı biber

2 adet acı süs biberi

1/2 kg ince seçilmiş salatalık

8 adet sıkılmış limon

6 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

Karışık turşu tarifi nasıl yapılır?

Biberleri ayıklayıp irice doğrayın. Süs biberlerine alt kısımlarından delikler açın. Salatalıkları iyice yıkayıp sadece baş kısımlarını alın ve bıçakla delikler açın. Tencerede kaynamış suda yumuşayana kadar haşlayın, süzüp soğutun. İlk sıcaklığı geçince salatalıklar dilimleyin ve derin bir kaba biberler ile boşaltın. Ayrı bir kapta limon suyu, nane, sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Karışımı sebzelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Dolapta beklettikten sonra yemeklerin yanında soğuk servis yapın. Eğer hemen tüketmeyeceksiniz dilerseniz 2 kaşık zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Hem lezzet veriyor hem de 1-2 gün daha dayanabiliyor. (6 Kişilik - 1 saat)

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