Malum okullar açıldı anneleri de "Beslenme saatine ne hazırlamayım?" telaşı sardı. İşte, hem pratik hem lezzetli mayasız poğaça tarifi. Ev yapımı mayasız poğaça nasıl yapılır?

Mayasız poğaça tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

İç malzeme:

Peynir

Maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Un hariç tüm hamur malzemesini bir karıştırma kasesine alın.

Unu azar azar ekleyin.

Unun markasına göre 4 su bardağı un fazla gelebilir. Bu nedenle unu yavaş yavaş eklemek önemli.

Hamur kıvam alınca üzerini streç film ile sarıp yarım saat dinlendirin.

Bu arada peynir ve maydanozla iç harcı hazırlayın.

Hamurdan parçalar koparıp iç harç ile poğaçalarınızı doldurun.

Poğaçalarınızı yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Poğaçaların üzerine yumurta sürün.

Ardından poğaçaları çörek otu ve susam ile süsleyin.

Poğaçalarınızı 180 derecede 30-35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.