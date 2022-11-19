Ev yapımı krem ile kırışıklıklara bir haftada veda edin! En iyi yüz sıkılaştırıcı, anında kırışık giderici krem tarifi

Daha sağlıklı ve genç görünmek için düzenli olarak kırışıklık giderici krem kullanımı önerilir. Cildiniz uzmanından aldığınız öneriler acilen devreye almalı. Krem önerisi istiyorsanız bu kremleri evde kendiniz doğal malzemelerle hazırlayarak cilt bakımında doğal yöntemleri kullanabilirsiniz.

Kırışıklık kremi en iyisi hangisidir derseniz; cilt yapısının analiz edilmesi gerekir. Yağ ve nem oranının belirlendikten sonra size uygun olan krem türü önerilir. Güzellik uğruna bilmediğiniz ürünlerine dolar, TL, euro ve miliyarlarca para harcamak, onu marka yapmaz. Para ödemeyin. Doğal krem yapabilirsiniz. Bu yaşlanma karşıtı yüz bakım kremi, cildi çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olurken geliştirilmiş formülü ciltteki çizgi, kırışıklığı (glutatyon) yok edecek.. Kırışıklık kremi yapımı hakkında merak edilen birçok bilgi şimdi sizinle bu sayfada!

Her bir kırışıklık çoğu zaman yeni bir endişe anlamına gelebilir, bu yüzden pahalı kremleri ve losyonları kullanmaya başladık. Glutatyon, hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Ama bu losyonlar, aslında iyiden daha fazla zarar veren tehlikeli kimyasallarla yüklüdür.

Aslında, bugün size sunacağımız krem tarifi, kırışıklıkları giderecek ve derinizi pürüzsüz, parlak ve sağlıklı kılacak HARİKA bir etki yaratıyor!

Bu gizli tarif sadece 4 bileşen içerir ve sadece bir hafta içinde değişim sağlar!

Bu ev yapımı krem ​​yan etkilere neden olmaz ve ucuzdur aynı zamanda yaşlanmayı yavaşlatır ve cildi nemlendirir. Ek olarak, tamamen doğal ve tamamen güvenlidir.

Cilt kremleri - Güzellik Kremi Yapımı

2 dakikada Kırışıklık Giderici Krem : Yapımı ise çok basit, kremi kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayacaksınız : Kırışıklık kremi en iyisi TARİFİ

İçindekiler :

1 çorba kaşığı badem yağı veya zeytinyağı

2 çay kaşığı hindistancevizi yağı

1 tatlı kaşığı bal

1 yumurta sarısı

Yapılışı :

Isıtılıp hindistancevizi yağı eritildikten sonra içine maddeler ilave edilir. Her şeyi iyice karıştırın ve sonra 5 dakika boyunca soğumaya bırakın.

Kullanım :

Yüzü iyice yıkayıp kurutun. Daha sonra hafifçe masaj yaparken kremi yüz üzerine eşit bir şekilde uygulayın. Yüzünüzde yarım saat bırakın ve sonra ılık su ile yıkayın. Pamuğa bir miktar maden suyu batırıp cildinizi yine temizleyebilirsiniz.

Etkileri sizi şok edecek!

Ev yapımı kırışıklık kremi

Bal mumu Özlü Kırışıklık Kremi: 2 yemek kaşığı bal mumu, 2 yemek kaşığı badem yağı, 4 yemek kaşığı kayısı özü ve ½ çay kaşığı limon suyu. Balmumu ve badem yağını benmari usulü ısıtın; sonra kalan malzemeleri koyun karıştırın ve soğutucu da 2 saat bekletin. Sonra krem olarak kırışıklıklara uygulayabilirsiniz.

Doğal cilt kremi nasıl yapılır?

Uygulama:

Tencerenin içerisine su koyun ve cam kaseyi tencerenin içine yerleştirin.

Cam kaseye 1 yemek kaşığı gliserini ekleyin ve eriyene kadar kaynatın.

Gliserini erittikten sonra zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin.

Karışım hazırlandıktan sonra cam kavanoza dökün ve soğumaya bırakın. Doğal krem kullanıma hazır

Aloe vera kırışıklık kremi nasıl yapılır?

Aloe vera kırışıklık kremi yapımı nasıl yapılır?

Kabukları soyulmamış yarım salatalığı dilimler halinde kesin. Bu dilimleri bir blendıra koyun ve sulu bir kıvam alana kadar karıştırın. İki yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin ve pürüzsüz hale gelinceye kadar tekrar karıştırın.

Ev yapımı doğal krem nasıl yapılır? Güzellik Kremi Yapımı



Yapılışı: Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu, benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içine E vitaminini, gül yağını ve kayısı çekirdeği yağını ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba koyup soğumaya bırakın. Katılaştığında kreminiz kullanıma hazırdır.