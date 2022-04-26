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Kadın - Aile Ev yapımı kırışıklık kremi: Eski kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek!
Kadın - Aile

Ev yapımı kırışıklık kremi: Eski kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek!

Günümüzde genç görünmek için birçok yönteme başvuruluyor. Kimi bunu profesyonel kişilere para ödeyerek yapıyor kimi ise evinde doğal karışımlardan faydalanarak yapıyor. Sizin için vereceğimiz maske tarifi de bunlardan biri. Bu maske sayesinde 10 yaş daha genç görüneceksiniz.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:47:00 - 2022-04-26 14:48:52
Ev yapımı kırışıklık kremi: Eski kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek!

Eski kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek

Ev yapımı kırışıklık kreminin faydaları

Hazırlaması kolay. Bütün malzemeler ucuz ve mutfağınızda zaten var. Krem nemlendiricidir, cildi nemlendirerek kırışıklıkları giderir, kimyasallarla doldurmaz. Krem her cilt tipinde kullanılabilir.

Malzemeler

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı bal

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun elde edinceye kadar karıştırın, ardından bir kavanoza aktarın. Kremayı buzdolabında saklayın.

Krem nasıl kullanılır?

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından kremi yüzünüzün her tarafına uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Bu krem ​​uygulamak için en uygun zaman yatmadan hemen öncedir, bu nedenle kremayla uyuyun. Sabahları yüzünüzü yıkayın ve pürüzsüz ve ipeksi bir his yaşayın. Kremi 7 gün boyunca günlük olarak uygulamaya devam edin, ardından haftada bir kez kullanın.

 

 

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