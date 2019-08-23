Ev yapımı enfes biber salçası tarifi Evinizin güvenli ortamında çok basit şekilde biber salçası yapmaya ne dersiniz?

Katkı malzemelerinin bolca havada uçuştuğu şu son zamanlarda, evde kış için biber salçası yapmak oldukça doğru bir seçenek! Sizde evinizde zahmetsizce biber salçası yapıp, güvenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Dilerseniz acı biberlerden alıp biber salçanızı direkt acı yapabilirsiniz. Fakat bizim tarifimizde kurutulmuş kırmızı biber kullandık. Tabi pulbiberde kullanabilirsiniz. Malzemeler 2 kilo kırmızı biber,

4 adet kurumuş acı biber

tuz Biberleri ayıklayıp temizleyin ve bol suda yıkayın. Biberleri 4-5 parçaya bölerek, robottan geçirin. Kurumuş acı biberleri de robotta çekin ve kırmızı biberlerin içine ilave edin. Kırmızı biberli karışımı tencereye koyup suyunu çekene kadar kısık ateşte karıştırarak kaynatın. İçerisine tuzunu ilave edip, fazla nemli ise, gölgeli ve hafif ısı alan bir alanda çevirerek kuruluk verin. Şimdiden kolay gelsin...

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