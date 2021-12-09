Ev sahipleri kiracılara ‘İllallah’ dedirtti!

Çınar Demir Ankara

Türkiye genelinde kiralık ev fiyatlarındaki yaşanan fahiş artış ev sahibi olmak isteyenleri vurduğu gibi kiracıları da zor duruma soktu. Bazı kentlerde yüzde 100 bazı kentlerde yüzde 200 oranında artan kiralar bazı şehirlerde ise yüzde 300’leri gördü. Bazı fırsatçı ev sahipleri kiracılarının kirasına yüzde 100 zam yaptı bazıları ise yılda iki kez kira artışına gitmeye başladı.

Kirasını ve aidatını ödeyen kiracı evden çıkarılamaz

Akit’e, emlak piyasasındaki durumun yarattığı karışıklık nedeniyle bazı ev sahiplerinin farklı isteklerinin oluştuğuna dikkat çeken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Kirayı bir seferde iki katına çıkaran ev sahiplerinin yanı sıra son dönemde de ara zam yapmaya başlayanlar var. Bir gün önce kira kontratını yaptınız ve evinizde oturuyorsunuz. Bir gün sonra piyasada yüksek kira artışı söz konusu olabilir. Bu, o evi kiralayan kişiyi bağlamaz. O kişiyi kira kontratı bağlar, kira kontratındaki artış bağlar. Artış oranı da yasal oranda tüketici fiyat endeksinden fazla olamaz” dedi.

Kiracıları, ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısını çıkaramayacağı konusunda uyaran Akdoğan, “Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepler varsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez. Kiralama üzerinden 5 yıl geçmişse ve kira bölge ortalamasının altında kalıyorsa ev sahibi ‘kira tespit davası’ açıp, zam talep edebilir. Bu noktada bölgedeki kira bedelleri incelenir ve kira yeniden belirlenir. Fakat bu durumda kiracının hakkını koruyan bir kira bedeli belirleniyor. Mahkeme ‘hakkaniyet indirimi’ yapıp yeni kiraya karar veriyor. Eğer kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmişse de ‘herhangi bir gerekçe göstermeksizin’ evden çıkarma hakkı var ama en az 3 ay önceden yazılı bildirim yapılması gerekiyor” dedi.

Emlak firmaları haksız artışlarda kiracıyı korumalı

Bazı ev sahiplerinin piyasaları ve kurları bahane ederek kiralara fahiş oranlarda ara zam yapmaya çalıştığının bir vakıa olduğunu belirten REMAX emlak uzmanı Selvi Erdoğan Turgut da, “Böyle olağanüstü zamanlarda olağan dışı taleplere karşı kiracıları koruyan en önemli unsur, iyi bir kira kontratıdır. Vatandaşlarımıza kira kontratını dikkatlice hazırlatmalarını, kontratta olmayan taleplerle ilgili önce çalıştıkları emlak firmasını, gerektiğinde de hukuksal destek için avukatlarını devreye sokmalarını tavsiye ediyoruz” uyarısı yaptı.