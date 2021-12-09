  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK destekçisi "Barış Akademisyenlerine" para yardımı yaparken yüzü kızarmamıştı!

Savaş an meselesi! Böyle tehdit ettiler: Çok sayıda Rus askeri ölecek!

Laikçi yobazlara madde madde ders verdi! "Seküler dogmatik ezberlerden başka bir şey değil"

Tahir Güven'in katili HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı!

Öznur Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı Hasan Can Kaya değerlendirmesi!

Bakan Varank müjdeyi verdi: Savaş konseptlerini değiştiren RAMJET projesinde son safhaya geldik!

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

Husilerden iddia! 'Casus uçağı' düşürdük'

Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Türkiye açıklaması: İki ülke arasında yeni aşamaya gireceğiz!
Ekonomi Ev sahipleri kiracılara ‘İllallah’ dedirtti!
Ekonomi

Ev sahipleri kiracılara ‘İllallah’ dedirtti!

Ülke genelinde kiralık ev fiyatlarındaki yaşanan fahiş artış nedeniyle bazı fırsatçı ev sahipleri kirayı bir anda iki katına çıkarırken bazıları da yılda ikinci kez kira artışına gitmeye başladı. Akit gazetesi olarak zor durumda kalan kiracıların haksız kira artışlarına karşı yapabileceklerini araştırdık.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:12:00 - 2021-12-09 11:02:40
Ev sahipleri kiracılara ‘İllallah’ dedirtti!

Çınar Demir  Ankara

Türkiye genelinde kiralık ev fiyatlarındaki yaşanan fahiş artış ev sahibi olmak isteyenleri vurduğu gibi kiracıları da zor duruma soktu. Bazı kentlerde yüzde 100 bazı kentlerde yüzde 200 oranında artan kiralar bazı şehirlerde ise yüzde 300’leri gördü. Bazı fırsatçı ev sahipleri kiracılarının kirasına yüzde 100 zam yaptı bazıları ise yılda iki kez kira artışına gitmeye başladı.

Kirasını ve aidatını ödeyen kiracı evden çıkarılamaz

Akit’e, emlak piyasasındaki durumun yarattığı karışıklık nedeniyle bazı ev sahiplerinin farklı isteklerinin oluştuğuna dikkat çeken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Kirayı bir seferde iki katına çıkaran ev sahiplerinin yanı sıra son dönemde de ara zam yapmaya başlayanlar var. Bir gün önce kira kontratını yaptınız ve evinizde oturuyorsunuz. Bir gün sonra piyasada yüksek kira artışı söz konusu olabilir. Bu, o evi kiralayan kişiyi bağlamaz. O kişiyi kira kontratı bağlar, kira kontratındaki artış bağlar. Artış oranı da yasal oranda tüketici fiyat endeksinden fazla olamaz” dedi.

Kiracıları, ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısını çıkaramayacağı konusunda uyaran Akdoğan, “Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepler varsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez. Kiralama üzerinden 5 yıl geçmişse ve kira bölge ortalamasının altında kalıyorsa ev sahibi ‘kira tespit davası’ açıp, zam talep edebilir. Bu noktada bölgedeki kira bedelleri incelenir ve kira yeniden belirlenir. Fakat bu durumda kiracının hakkını koruyan bir kira bedeli belirleniyor. Mahkeme ‘hakkaniyet indirimi’ yapıp yeni kiraya karar veriyor. Eğer kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmişse de ‘herhangi bir gerekçe göstermeksizin’ evden çıkarma hakkı var ama en az 3 ay önceden yazılı bildirim yapılması gerekiyor” dedi.

Emlak firmaları haksız artışlarda kiracıyı korumalı

Bazı ev sahiplerinin piyasaları ve kurları bahane ederek kiralara fahiş oranlarda ara zam yapmaya çalıştığının bir vakıa olduğunu belirten REMAX emlak uzmanı Selvi Erdoğan Turgut da, “Böyle olağanüstü zamanlarda olağan dışı taleplere karşı kiracıları koruyan en önemli unsur, iyi bir kira kontratıdır. Vatandaşlarımıza kira kontratını dikkatlice hazırlatmalarını, kontratta olmayan taleplerle ilgili önce çalıştıkları emlak firmasını, gerektiğinde de hukuksal destek için avukatlarını devreye sokmalarını tavsiye ediyoruz” uyarısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler
Dünya

Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler

Güney Kıbrıs’ın tek İngilizce günlük gazetesi olan Cyprus Mail’de Türkiye’ye yönelik kara propaganda içeren bir yazı yayınlandı. Türkiye'nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay