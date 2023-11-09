İstanbul’un tarihi kalbi Topkapı’da, tüm ulaşım ağlarının kesiştiği noktada, hastaneler, okullar, iş ve yaşam merkezleriyle çevrili benzersiz bir konumda hayata geçen Topkapı29’dan ev sahibi olmak isteyenlere müjde. Satışa çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Topkapı29 projesinde, kalan son daireler için özel bir kampanya yapıldı. Hem yatırım hem de seçkin bir yaşam için Topkapı29’u tercih edecek alıcılara şirket bünyesinde 72 ay yüzde 0,99 vade oranıyla kefilsiz kredisiz ödeme imkanı sunuluyor.

2022 yılında inşaatına başlanan, 1.691 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran Topkapı29, 15 vinç ve 2 binden fazla çalışanla konut sektöründe en hızlı proje olarak da dikkat çekiyor.

Avrupa’nın en iyi mimarlık ofislerinden Chapman Taylor tarafından tasarlanan Proje; meydanları, özel peyzaja sahip yeşil alanları, sokakları, avluları ve sosyal buluşma noktalarıyla tamamen yaşam konforunu öne alan yenilikçi bir tasarım anlayışıyla hayata geçirildi.

LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuluyor

Hepsi balkonlu, bahçeli ve teraslı olarak tasarlanan 1+1’den 5+1’e değişen boyutlardaki daireler hem nefes hem de ışık alıyor. Bu açık alanlar sayesinde yemyeşil bir doğa evlerin içine taşınırken özellikle çocuklu ailelerin doğadan uzak kalmaması hedefleniyor. Enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye ve sahiplerine saygıyla inşa edilen Topkapı29, sakinlerine LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuyor.

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Sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor

Topkapı29’da cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuluyor. Ayrıca fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi büyüklüğü yaklaşık 4 bin metrekareye ulaşan sosyal donatı alanları bulunuyor. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecek.

Depreme dayanıklılığı tasdik ettirildi

Uzun vadeli değer taşıyan projeleri ile öne çıkan Akzirve, dayanıklılık konusunda da tüm projelerine çok güveniyor. Topkapı29 projesinin de dayanıklılığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alınan belgeyle tasdik ettirildi.