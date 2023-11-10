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Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Fiyatlar yükseldi
Ekonomi

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Fiyatlar yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-11-10 12:47:00 -
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Fiyatlar yükseldi

İnşaat maliyet endeksi Eylül'de yıllık yüzde 67,93 arttı, aylık Eylül'de yüzde 2,46 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksindeki değişimleri açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,05 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,08 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,47 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 73,97 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,44 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,50 arttı.

 

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