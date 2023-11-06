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Yerel Ev kirasını ödeyemeyince 8 çocukla sokağa atıldılar!
Yerel

Ev kirasını ödeyemeyince 8 çocukla sokağa atıldılar!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 21:36:00 -
Ev kirasını ödeyemeyince 8 çocukla sokağa atıldılar!

Adana’da 8 çocukları bulunan Murat ve Oya Yüksel çifti, ev kirasını ödeyemedikleri için evden atılınca sokakta kaldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde oturan 8 çocuk sahibi Murat ve Oya Yüksel (34) çifti, iddiaya göre 3 ay önce ev kirasını ödeyemedikleri gerekçesiyle evden atıldı. Ekonomik durumlarının yetersizliğinden dolayı başka bir eve de taşınamayan aile, parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Aile, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı yakında kurdukları çadırda yaşıyor. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan ailenin çocukları ise okula gitmek istiyor.

Çiftin 8 yaşındaki kızları Serpil, okula gitmek istediğini ancak çadırda kaldığı için okula gidemediğini söyleyerek, “Burada okula gidemiyorum. Bizi evden attılar. Burada yaşamakta zorlanıyoruz. Okula gitmek istiyorum, okul çantam olmasını istiyorum” dedi.


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