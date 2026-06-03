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Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor
AA Giriş Tarihi:

Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarında önemli bir rol üstlenen özel görev nişancıları, hedeflerini tam isabet vurarak yok ediyor.

#1
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

TSK'nın "keskin gözleri" özel görev nişancıları, Eğirdir Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki yaklaşık 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu ünvanı elde ediyor.

#2
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Silahlı kuvvetlerin göz bebeği özel görev nişancıları, bu eğitimlerin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2 bin metreye kadar hedeflerini vurma kabiliyetine sahip oluyor.

#3
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajları ile ansızın ortaya çıkan özel görev nişancıları, düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.

#4
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Özel görev nişancıları yanlarındaki nişancı yardımcısıyla, fark edilmeden hedefe doğru ilerleyerek düşman unsurları yok ediyor.

#5
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Atış yaparken rüzgardan rakıma, sıcaklıktan nem oranına kadar birçok unsuru göz önünde bulunduran özel görev nişancıları, hedefleri tam isabet vuruyor.

#6
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Her gün planlı eğitimler yaparak olası operasyonlara hazırlanan özel görev nişancılarının Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki zorlu arazi şartlarındaki çalışmaları görüntülendi.

#7
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Özel görev nişancıları eğitimler sırasında kamuflajları ile arazide adeta kayboluyor.

#8
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Nişancıların ağaçlık ve otluk alanlarda, karlık ve kayalık bölgelere uygun kamuflajları ile yakın mesafeden bile fark edilmemesi dikkati çekiyor.

#9
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Bir anda gizlendikleri yerden çıkan özel görev nişancıları, hedef tespiti ve hedefe sızma gerçekleştiriyor.

#10
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Nişancılar, düşmanın kendilerini fark etmelerine izin vermeden atışını yaptıktan sonra yine aynı yöntemle üslerine dönüyor.

#11
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri de alan keskin nişancılar ayrıca Eğirdir Gölü'nde bot üzerinde atış yapıyor, hedeflerini 12'den vuruyor.

#12
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki Özel Görev Nişancı Kurulunda görev yapan öğretmen, özel görev nişancılarını eğitimini anlattı.

#13
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Özel Görev Nişancılarının her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştiğini kaydetti.

#14
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Komnadoları eğiten öğretmen Özel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörlerin gizlilik ve isabet olduğunu ifade etti.

#15
Foto - Keskin gözler hedefi 12’den vurup yok ediyor

Eğitimde "Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır." dedi.

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