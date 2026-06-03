Ne dolar, ne altın, ne borsa... Savaşın en büyük kazananı oldu: Yatırımını ona yapan resmen köşeyi döndü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana petrol fiyatlarında görülen sert yükselişler, enflasyonist baskıların artacağına yönelik endişeleri tetiklerken emtia piyasasında sert dalgalanmalar devam ediyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve bölgede çatışmaların devam etmesiyle alüminyum en çok etkilenen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam 6,2 milyon ton civarındaki yıllık alüminyum üretimi ve ihracatı risk altında. Bu üç ülkenin Hürmüz "Boğazı üzerinden alüminyum ihracatı yüzde 80’lik orana sahip.