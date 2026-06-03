Ne dolar, ne altın, ne borsa... Savaşın en büyük kazananı oldu: Yatırımını ona yapan resmen köşeyi döndü
Orta Doğu'da tırmanan ABD/İsrail-İran savaşı, küresel emtia piyasalarında arz krizini tetikledi. Dünyanın en önemli lojistik hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma noktasına gelmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretim tesislerinin zarar görmesiyle, alüminyumun ton başına fiyatı Londra Metal Borsasında 3 bin 734 dolara kadar fırlayarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.