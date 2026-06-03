Müzakereler tehlikede! ABD üsleri vuruldu

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde giderek sertleşen gerilim, bu kez doğrudan Kuveyt hattına taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İran toprağı olarak görülen Keşm Adası’na saldırısına yanıt olarak Kuveyt’te Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üslerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırının Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından hassas ve yoğun füze atışlarıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. İran tarafı, hedef alınan üslerin ağır hasar gördüğünü ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının da yıkıldığını iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.

İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.