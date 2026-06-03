Fiyatı duyunca, ağzınız açık kalacak! İstanbul Havalimanı’nda bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın 8 Euro'ya (yaklaşık 427 TL) satıldığını gören yolcu, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.
İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın 8 Euro'ya (427 TL) satıldığını gören yolcunun sözleri dikkat çekti. Yolcu, gördüğü fiyat karşısında "Ben fiyat algımı tamamen yitirdim" dedi.
"FİYAT ALGIMI TAMAMEN YİTİRDİM"
Görüntüleri çeken yolcu, fiyat etiketini göstererek, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim." ifadelerini kullandı.