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Dünya Bahreyn'de sirenler çaldı! Güvenli bölgelere gidin çağrısı
Dünya

Bahreyn'de sirenler çaldı! Güvenli bölgelere gidin çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bahreyn'de sirenler çaldı! Güvenli bölgelere gidin çağrısı

Kuveyt’teki saldırının ardından Körfez’de alarm seviyesi daha da yükseldi. Bahreyn genelinde sirenler çalarken, yetkililer halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallardan takip etmeleri çağrısında bulundu.

Körfez hattında art arda yaşanan saldırılar bölgedeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Kuveyt’te hava savunma sistemlerinin devreye girdiğinin açıklanmasının hemen ardından Bahreyn’de de alarm verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı duyuruldu. Açıklamayla birlikte halka sakin olmaları, panik yapmadan en yakın güvenli alanlara yönelmeleri ve resmi makamların talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıklamıştı.

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