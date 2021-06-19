Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren "isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar" da yapılandırılıyor.

Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkânı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

En düşük prim bin 144 TL

İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak. Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor.

Babasından dul aylığı alan kadınlara "ev sigortası" hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.

Temmuzda başvuruda bulunanlar geçen yılın Ağustos ayından sonraki, Ağustosta başvuranlar da Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkânı bulunuyor.

Peşin ödeyenlerin enflasyon farkı ile ortaya çıkan borcunun yüzde 90'ı silinecek. Üç yıla kadar taksitle ödemeyi seçenler de yılda yüzde 9 fark yatıracak. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Kısmi süreli çalışanlar da bir yıllık dönemde ödenmeyen primlerini yapılandırabilecek. Mevcut uygulamada bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde tamamlıyor. Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri de borçlarını taksitlendirebilecek.