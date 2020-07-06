Ev hanımların sigortası nasıl yapılır? Ev kadınları emekli nasıl olur?

İsteğe bağlı sigorta sayesinde ev hanımları özellikle evde el sanatları ile uğraşan kadınlar da belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde emekliliğe hak kazanabilmektedir. 01.04.2015 tarihinden önce ev içinde görülen bulaşık, çamaşır yıkama, çocuk bakımı, ev temizliği, yemek pişirme, ütü gibi işlerde hizmet akdine tabi, aylık ücret karşılığında ve sürekli olarak çalışan hizmetçi, uşak, aşçı ve mürebbiye gibi çalışanlar sigortalı sayılmıştır. Ancak çağrı üzerine ve belirsiz zamanlarda ev işinde çalışanlar sigortalı olarak sayılmamıştır. Peki ev hanımları nasıl emekli olur?

Meclise sunulan yasa ev hanımlarını heyecanlandırdı. Ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının “çalışmasa dahi borçlanarak emekli” olabileceğini belirtti.

Ev hanımları nasıl emekli olur?

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir. Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelen zamla beraber bu borçlanmaların tutarları da değişmiştir. 2020 yılı itibarıyla yurt dışı borçlanmasının günlük asgari tutarı 44.14 lira, diğerlerinde ise 31.39 liradır.

Ev hanımları borçlanarak emekli olur mu?

Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlığı borçlanması yurt dışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev hanımlarında 7.200 gün için 317 bin 808 lira, analık borçlanması gibi değerlendirilirse de 226 bin lira ödenmesi gerekecek. Farklı bir yöntemle ev hanımlığı borçlanması için daha makul bir tutar belirlenirse faydalanabilecek kişi sayısı çok daha fazla olacaktır.”

Ev hanımları Bağkur’dan nasıl emekli olur?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yatıracakları primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Yani normal esnaf Bağ-Kur için ayda 613 lira prim öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağ-Kur’lu olabiliyor. Emeklilik için kadın sigortalılar Bağ-Kur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Emeklilik için diğer şartlar için çalışmalar devam etmekte. Örneğin; ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma şansına sahip.