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Yaşam Ev hanımları bu oyuna gelmeyin!
Yaşam

Ev hanımları bu oyuna gelmeyin!

Dijital Dönüşüm Uzmanı Yasin Kaplan,"Koronavirüs sebebi ile yaygınlaşan online alışveriş tüketim alışkanlıklarını değiştirdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 02:22:00 - 2021-11-27 02:55:46
Ev hanımları bu oyuna gelmeyin!

Araştırmalara göre Türkiye’de bulunan ev hanımlarının yüzde 45’i, internette günde 3 saatten fazla zaman geçiriyor.

'Alışveriş seçimleri değişti'

Sosyal medya uygulamaları ile online alışverişler için verilen indirimli ve sponsorlu ilanların tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Dijital Dönüşüm Uzmanı Yasin Kaplan, "Türkiye nüfusunun 3’te birini ev hanımları oluşturuyor. Gerek çalışan, gerek ise ev hanımları, satın alma kararlarında önemli rol oynuyor. Online mecraların hayatımıza girmesi ile tüketim alışkanlıklarımız ve alışveriş seçimlerimiz de tamamen değişti. Şimdi ev hanımlarının yüzde 48’i online reklamlardan etkileniyor ve indirimlere göre alışveriş seçimini yapıyor. Aynı zamanda ev kadınlarının yüzde 82’si alışveriş yapmadan önce online mecralardan kıyaslama yapıyor." dedi.

'Alışverişler mutlakada online mecrada araştırılıyor'

Yasin Kaplan, şöyle devam etti:

"Bu rakamlara ev hanımları özelinde baktığımızda oranın yüzde 45’e çıktığını görüyoruz. Online mecraların hayatımızda büyük bir yer edinmesiyle markalar da bu alanda ürün ve hizmetleri hakkında indirimlere veya bilgilere sponsorlu reklam olarak yer vermeye başladı. Ev hanımlarının yüzde 48’i bu online reklamlardan etkilenerek alışveriş seçimlerini yapıyor. Aynı zamanda ev hanımlarının yüzde 82’si de alışveriş yapmadan önce mutlaka online mecralarda araştırma yapıyor."

 

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