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Ekonomi Ev deprem sigortası kaç lira? DASK yıllık sigortalama ücreti ne kadar?
Ekonomi

Ev deprem sigortası kaç lira? DASK yıllık sigortalama ücreti ne kadar?

Deprem sigortası ne kadar? DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. DASK fiyatları 2021, DASK ne kadar ödeme yapar, Dask hangi hasarları öder? Depremde ev yıkılırsa ne olur? Bu sorular yaşanan her deprem sonrası vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorulmakta. Peki deprem sigortası kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:26:00 - 2021-02-22 10:27:39

DASK’ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak 2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı aldık.” DASK tutarı ne kadar? Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL’ye yükseldi.

2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği’ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.

DASK yıllık sigortalama ücreti ne kadar?

Evler yıllık ortalama 163 TL’ye sigortalanacak. Kampanya kapsamında İstanbul’da ve İzmir’de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınıyor. 100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye; Ardahan’da yıllık 129 TL’ye; Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38 TL’ye; Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.

deprem dask

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