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Ev değil cephanelik

Yeniakit Publisher
2023-08-12 09:33:00 -
Ev değil cephanelik

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 26 adet silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesinde O.Y. isimli şahsın silah sattığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda bir araçta ve şüpheli olan şahsın ikametinde yapılan aramada 25 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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