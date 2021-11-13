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Yerel "Ev almak için soydum"
Yerel

"Ev almak için soydum"

Bursa'da yakalanan hırsız, evleneceği için kuyumcu soyduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:06:00 -
"Ev almak için soydum"

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde gelerek iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çalan şüpheliyi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. (24) olduğu tespit etti. Ekipler, kaçan zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bursa polisi, zanlının Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti. K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı. K.İ'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Göz altına alınan K.İ'nin ifadesinde evleneceği ve ev almak için bu soygunu gerçekleştirdiğini söyledi.

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