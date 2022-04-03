Para biriktirip bir ev satın almak isteyenler kendilerine zekatın düşüp düşmediğini araştırıyor. Peki, ev alacak olanın zekat ödemesi gerekiyor mu?

Ev almak için para ve altınım var zekat verecek miyim, zekat düşer mi?

Din büyükleri ev ya da araba almak için para biriktiren kişinin bir anlaşma yapması yani ev/araba alacağı tarihle ilgili taahhütname imzalaması durumunda zekat ödemelerinin gerekmediğini ifade ediyor. Bu ihtiyaçları temin etmek için biriktirilen paralarla onları karşılamak üzere sözlü ya da yazılı herhangi bir taahhüde girilmişse o takdirde bu paralardan zekât vermek gerekmez. Çünkü sözlü ya da yazılı taahhüde girildiğinde bu para, artık temel ihtiyaç için harcanmış demektir. Ancak ev ya da arabanın alınacağı tarih belirsiz ise ve para biriktirme işi sürüyorsa kişinin bunun için zekat vermesi gerektiği belirtiliyor.

Zekat ne zaman verilir?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).