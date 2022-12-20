  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belçika, sömürge geçmişi için özür dileyemedi

İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak

HDP'li Ermeni, Türk polisine parmak sallayıp tehditler savurdu! 'Hesap vereceksin altı ay kaldı'

Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu!

Türkiye'de bir ilk: 100 milyon avroluk dev yatırım! Dünyaya örnek olacak, o ülkeden Türkiye'ye para yağacak!

F-35 savaş uçakları havada zor duruyor

FETÖ'den ihraç edilmişti! 55 litre etil alkolle yakalandı

Kürtaj karşıtlığıyla biliniyor! Vatikan, o rahibin görevine son verdi

Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!

Yargıtay Başsavcısı talep etti: HDP'nin o hesapları bloke edilsin!
Dünya Europol'den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı
Dünya

Europol'den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı

28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındı, 10,5 milyondan fazla sahte ürüne el koyuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 07:02:00 - 2022-12-20 08:19:31
Europol'den sahte ilaç operasyonları: 349 gözaltı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon avrodan fazla olan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.

İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Kovid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre; Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23