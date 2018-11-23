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Euronun 6,00 TL direnci kırıldı! İşte son rakamlar

6,00 lira direncini kıran euro 5,99 seviyelerini test etmeye başladı. Euro, bu hamlesiyle 13 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

23 Kasım 2018 Cuma 16:52
Euronun 6,00 TL direnci kırıldı! İşte son rakamlar

Euro/TL 6,00 tabanının altına gerileyerek 5,99 seviyesini test etti ve 13 Ağustos sonrası en düşük seviyeyi gördü. Euro şu sıralar 6,00 TL'den dolar ise 5,28 TL'den işlem görüyor.

En düşük seviyeyi gördü

EUR/USD hafta içinde Brexit etkisi ile yükseldi, ancak bugün PMI göstergelerindeki zayıflama ile parite tekrar 1,14 seviyesi altına geriledi.

Günün ilk yarısında 1,1365 seviyesine gerileyen paritede 1,1325-1,13 aralığı destek bölgesi olarak izleniyor. EUR/TRY kuru bugün 5,99 seviyesine gerileyerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü ve TL, bugün ilk yarıda döviz kurlarından en çok euro karşısında değer kazandı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:52
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