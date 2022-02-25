EuroLeague'den Rusya kararı!
EuroLeague, Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.
EuroLeague, Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.
Turkish Airlines EuroLeague'de Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'nın takımlarına yönelik flaş bir karar alındı. EuroLeague Yönetimi ve 18 takım arasında uzaktan gerçekleştirilen toplantı sonucunda Rus ekiplerinin iç saha maçlarını Rusya dışında oynamalarına karar verildi.
Yapılan açıklamada kararlar üç madde şeklinde duyuruldu. İlk olarak Rusya'da oynanması gereken maçların Rusya dışındaki sahalara taşınması için bir plan belirlenmesi kararı alındı. İkinci maddede Rus takımlarının deplasman maçlarının belirlenen tarihlerde oynanmaya devam edeceği açıklandı. Üçüncü karar da 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelenmesi yönünde oldu.