EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe, gergin bir atmosferde geçen 10. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

TRİBÜNLERDE FİLİSTİNE DESTEK PANKARTLARI AÇILDI

Almanya'da oynanan karşılaşmaya, tribünlerdeki yaklaşık 4 bin Fenerbahçeli taraftarın Filistin'e olan güçlü desteği damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, açtıkları bayraklarla ve giydikleri Filistin formalarıyla küresel vicdanın sesini yansıttı.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Mücadele boyunca üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, özellikle ikinci çeyrekten itibaren farkı açtı ve karşılaşmayı 84-75 skorla galip tamamladı. Temsilcimiz bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetine ulaşırken, Maccabi Tel Aviv 8. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Baldwin 17 sayıyla en skorer isim olurken, Hall 15 ve Tucker 13 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Maccabi Tel Aviv'de ise Sorkin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SIRADA HAPOEL TEL AVİV VAR

EuroLeague'de bir sonraki maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yine bir İsrail ekibi olan Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.