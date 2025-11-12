  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler
Spor EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75
Spor

EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Almanya'da konuk ettiği mücadelede 84-75 mağlup etti.

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe, gergin bir atmosferde geçen 10. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

TRİBÜNLERDE FİLİSTİNE DESTEK PANKARTLARI AÇILDI

Almanya'da oynanan karşılaşmaya, tribünlerdeki yaklaşık 4 bin Fenerbahçeli taraftarın Filistin'e olan güçlü desteği damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, açtıkları bayraklarla ve giydikleri Filistin formalarıyla küresel vicdanın sesini yansıttı.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Mücadele boyunca üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, özellikle ikinci çeyrekten itibaren farkı açtı ve karşılaşmayı 84-75 skorla galip tamamladı. Temsilcimiz bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetine ulaşırken, Maccabi Tel Aviv 8. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Baldwin 17 sayıyla en skorer isim olurken, Hall 15 ve Tucker 13 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Maccabi Tel Aviv'de ise Sorkin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SIRADA HAPOEL TEL AVİV VAR

EuroLeague'de bir sonraki maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yine bir İsrail ekibi olan Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

 

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı
Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

Spor

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23