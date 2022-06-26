Daha önce Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapan Türkiye uzun yıllardır dev bir organizasyonu almak istiyor. Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi olmak için defalarca başvuruda bulunan Türkiye bu konuda mutlu sona eremedi. Son olarak EURO 2032 konusunda açıklama geldi. Peki, EURO 2032 Türkiye’de mi olacak?

EURO 2032 Türkiye'de mi olacak?

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin,İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuştu. EURO 2032 için İtalya'nın ev sahipliği şansı sorulan Ceferin, statları konusunda bu ülkeyi uyarırken, "Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok. Bu inanılmaz. Türkiye, güçlü bir rakip. Bunu çok defa Gabriele Gravina (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı) ile de konuştum. Ancak inanıyorum ki hükümet ve belediyeler de Avrupa Şampiyonası'nın değerini anladı. Statlar konusunda her şeyden önce güçlü garantiler verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.