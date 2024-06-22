EURO 2024'te sönük geçen maç! Devler tat vermedi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa 0-0'lık skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Fransa ile Hollanda, EURO 2024'te karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi.
Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile mücadele edecek.
EURO 2024'ÜN 21. MAÇINDA BİR İLK YAŞANDI
Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
HOLLANDA 0-0 FRANSA
Stat: Leipzig
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten (Dk. 73 Veerman), Simons (Dk. 73 Wijnaldum), Reijnders, Frimpong (Dk. 73 Geertruida), Gakpo, Depay (Dk. 79 Weghorst)
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele (Dk. 75 Coman), Griezmann, Thuram (Dk. 75 Giroud)
Sarı kart: Dk. 32 Schouten (Hollanda)
{relation id:1862718 slug:'euro-2024-nefes-kesiyor-iste-turnuvada-gunun-maclari'}