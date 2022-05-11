EURO 2024 nerede yapılacak? EURO 2024 finali ne zaman nerede?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış ve final maçı programı belli oldu. Futbolseverler ise EURO 2024'ün ne zaman başlayacağını, hangi ülkenin ev sahipliği yapacağını araştırmaya başladı. Peki, EURO 2024 nerede oynanacak?
Futbolseverler nefesleri tuttu EURO 2024’ü beklemeye başladı. Pek çok kişi bu önemli organizasyonun hangi ülkede yapılacağını, turnuvanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
EURO 2024 nerede yapılacak? EURO 2024 finali ne zaman nerede?
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takviminin onaylandığı belirtildi.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.
EURO 2024 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
EURO 2024 ev sahipliği için 2017 yılında Türkiye ve Almanya başvuru yapmıştı. 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan toplantıda Almanya 12, Türkiye 4 oy almıştı. Böylelikle turnuvanın düzenlenme hakkı Almanya'ya verilmişti.